Давид Луис в шаге от перехода в турецкий чемпионат

Экс-защитник лондонских «Челси» и «Арсенала» Давид Луис продолжит карьеру в Турции. Бразилец с ближайшие дни будет официально представлен в качестве игрока «Адана Демирспор».

В турецком клубе 34-летний футболист будет получать 4 миллиона евро в год, а контракт будет рассчитан до лета 2023 года. Примечательно, что новая команда опытного защитника является новичком местной Суперлиги. Давидом же, к слову, интересовался ряд клубов английской Премьер-лиги.

Более того, «Адана Демирспор» в текущее межсезонье уже отметился еще двумя громкими трансферами – удалось подписать Марио Балотелли и Юнеса Беланда.