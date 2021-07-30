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Англия. Премьер-лига

Давид Луис в шаге от перехода в турецкий чемпионат

30 Июля 2021 • 00:36 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.90 3.80 1.88
13.08 22:00
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Экс-защитник лондонских «Челси» и «Арсенала» Давид Луис продолжит карьеру в Турции. Бразилец с ближайшие дни будет официально представлен в качестве игрока «Адана Демирспор».

В турецком клубе 34-летний футболист будет получать 4 миллиона евро в год, а контракт будет рассчитан до лета 2023 года. Примечательно, что новая команда опытного защитника является новичком местной Суперлиги. Давидом же, к слову, интересовался ряд клубов английской Премьер-лиги.

Более того, «Адана Демирспор» в текущее межсезонье уже отметился еще двумя громкими трансферами – удалось подписать Марио Балотелли и Юнеса Беланда. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Давид Луис Трансферы футбола - лето 2021 Адана Демирспор
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