Словно и не было перерыва: «Арсенал» не впечатлил, проиграв новичку на старте АПЛ

В пятницу взял старт новый сезон Премьер-лиги Англии. Новички турнира из «Брентфорда» резво начали свой 38-матчевый путь, обыграв «Арсенал». «Канониры» доминировали на поле и превзошли соперника почти во всем, кроме опасных моментов, коих было создано не так много. Дебютанты открыли счет на 22-й минуте, Серхи Каньос с левого края штрафной из-под защитника направил мяч в сетку. Точку поставили на 73-й минуте, мяч был введен в игру из-за боковой к ближней штанге ворот гостей, круглый отскочил от газона, и дальнюю штангу замкнул Кристиан Норгор - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Каньос Серхи 22'
|(2:0) Норгор Кристиан 73'
Райя Давид • Айер Кристоффер 71' ( Бех Мадс ( 71') • Янссон Понтус • Пиннок Итан • Каньос Серхи • Норгор Кристиан • Янельт Витали • Генри Рико • Ониика Фрэнк 80' ( Мэдс Бидструп ( 80') • Мбеумо Брайан 86' ( Форсс Маркус ( 86') • Тони Айвен
Запасные: Гуд Чарли • Дервисоглу Халил • Гуннарссон Патрик • Расмуссен Мадс • Висса Йоан • Годдос Саман
Лено Бернд • Чамберс Калум 81' ( Тавареш Нуну ( 81') • Уайт Бен • Мари Пабло • Тирни Киран • Самби Локонга Альберт-Мбойо • Джака Гранит • Пепе Николя • Смит-Роу Эмил • Мартинелли Габриэл 71' ( Нелсон Райс ( 71') • Балогун Фоларин 59' ( Сака Букайо ( 59')
Запасные: Эльнени Мохамед • Хейн Карл-Якоб • Холдинг Роб • Бельерин Эктор • Седрик Соареш • Мэйтленд-Найлс Эйнсли
13 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".