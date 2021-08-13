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Англия. Премьер-лига

Словно и не было перерыва: «Арсенал» не впечатлил, проиграв новичку на старте АПЛ

13 Августа 2021 • 23:58 Комментировать (2)
Брентфорд
2:0
Арсенал
окончен
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В пятницу взял старт новый сезон Премьер-лиги Англии. Новички турнира из «Брентфорда» резво начали свой 38-матчевый путь, обыграв «Арсенал». «Канониры» доминировали на поле и превзошли соперника почти во всем, кроме опасных моментов, коих было создано не так много. Дебютанты открыли счет на 22-й минуте, Серхи Каньос с левого края штрафной из-под защитника направил мяч в сетку. Точку поставили на 73-й минуте, мяч был введен в игру из-за боковой к ближней штанге ворот гостей, круглый отскочил от газона, и дальнюю штангу замкнул Кристиан Норгор - 2:0.

Протокол игры  
Брентфорд 2:0 Арсенал
(1:0) Каньос Серхи 22'    
(2:0) Норгор Кристиан 73'    
Райя Давид Айер Кристоффер   71' (Бех Мадс (   71') Янссон Понтус Пиннок Итан Каньос Серхи Норгор Кристиан Янельт Витали Генри Рико Ониика Фрэнк   80' (Мэдс Бидструп (   80') Мбеумо Брайан   86' (Форсс Маркус (   86') Тони Айвен
Запасные: Гуд Чарли Дервисоглу Халил Гуннарссон Патрик Расмуссен Мадс Висса Йоан Годдос Саман
Лено Бернд Чамберс Калум   81' (Тавареш Нуну (   81') Уайт Бен Мари Пабло Тирни Киран Самби Локонга Альберт-Мбойо Джака Гранит Пепе Николя Смит-Роу Эмил Мартинелли Габриэл   71' (Нелсон Райс (   71') Балогун Фоларин   59' (Сака Букайо (   59')
Запасные: Эльнени Мохамед Хейн Карл-Якоб Холдинг Роб Бельерин Эктор Седрик Соареш Мэйтленд-Найлс Эйнсли
13 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Promt Roman
14 Августа 2021 в 00:17
Заднеприводные как обычно. А вот пчёлы шороху в дебютном сезоне шороху наведут.
Snk6565
14 Августа 2021 в 00:09
Пепкин выкормыш продолжает втаптывать Арсенал в дно...никакущий состав, никакущий тренер, никакущая игра...мои соболезнования всем ганнерам
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окончен Брентфорд 2:0 Арсенал 3.75 3.25 2.1
14.08  14:30 Манчестер Юнайтед ... Лидс
14.08  17:00 Челси ... Кристал Пэлас 1.25 6 11.8
14.08  17:00 Уотфорд ... Астон Вилла 3.2 3.2 2.35
14.08  17:00 Бёрнли ... Брайтон 3.1 3.05 2.5
14.08  17:00 Лестер ... Вулверхэмптон 1.7 3.7 5.2
14.08  17:00 Эвертон ... Саутгемптон 2 3.45 3.8
14.08  19:30 Норвич ... Ливерпуль 9 5.8 1.3
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Сегодня, 14 Августа
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