Словно и не было перерыва: «Арсенал» не впечатлил, проиграв новичку на старте АПЛ

В пятницу взял старт новый сезон Премьер-лиги Англии. Новички турнира из «Брентфорда» резво начали свой 38-матчевый путь, обыграв «Арсенал». «Канониры» доминировали на поле и превзошли соперника почти во всем, кроме опасных моментов, коих было создано не так много. Дебютанты открыли счет на 22-й минуте, Серхи Каньос с левого края штрафной из-под защитника направил мяч в сетку. Точку поставили на 73-й минуте, мяч был введен в игру из-за боковой к ближней штанге ворот гостей, круглый отскочил от газона, и дальнюю штангу замкнул Кристиан Норгор - 2:0.