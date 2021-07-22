Смит-Роу останется в «Арсенале» до 2026 года

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22 Июля 2021, 17:39,
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Эмил Смит-Роу подписал новый контракт с «канонирами», по случаю чего сменил также свой игровой номер.
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте оповестил о заключении нового долгосрочного соглашения с 20-летним атакующим полузащитником. Документ действителен до 2026 года. Кроме того, перспективный футболист стал обладателем майки с почётным десятым номером.
Отметим, что Эмил Смит-Роу – воспитанник академии «пушкарей». Он уже 11 лет пребывает в системе клуба. В прошлом сезоне плеймейкер провёл в общей сложности 33 матча за команду Артеты во всех турнирах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Арсенал Лондон, Эмил Смит-Роу