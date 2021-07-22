Смит-Роу останется в «Арсенале» до 2026 года

Эмил Смит-Роу подписал новый контракт с «канонирами», по случаю чего сменил также свой игровой номер.

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте оповестил о заключении нового долгосрочного соглашения с 20-летним атакующим полузащитником. Документ действителен до 2026 года. Кроме того, перспективный футболист стал обладателем майки с почётным десятым номером.

Отметим, что Эмил Смит-Роу – воспитанник академии «пушкарей». Он уже 11 лет пребывает в системе клуба. В прошлом сезоне плеймейкер провёл в общей сложности 33 матча за команду Артеты во всех турнирах.