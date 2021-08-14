Линекер: «По-прежнему думаю, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер с юмором отреагировал на провал лондонского «Арсенала» в стартовом туре Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты проиграла «Брентфорду» со счетом 0:2.

«Я по-прежнему думаю, что «канониры» не вылетят из АПЛ», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

«Арсенал» проведет следующий поединок в чемпионате Англии в воскресенье, 22 августа. Противостоять «канонирам» будет «Челси».

Напомним, что по итогам прошлого сезона подопечные Артеты финишировали лишь на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.