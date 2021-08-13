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Англия. Премьер-лига

​Обамеянг пропустит первый матч «Арсенала» в сезоне

13 Августа 2021 • 17:18 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Арсенал
4.30 3.60 1.85
Через 4 ч. 22 мин.
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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет за «Арсенал» в стартовом матче сезона против «Брентфорда». Об этом на своих страницах сообщает портал Goal.com.

Точная причина отсутствия Обамеянга не называется, хотя есть версия, что габонский футболист заболел. Из-за этого Пьер-Эмерик не тренировался с командой на протяжении последних двух дней.

Матч «Брентфорда» и «Арсенала» будет открывать новый чемпионат Англии. Игра пройдёт в пятницу, 13 августа, и стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

Ранее появилась информация о том, что «Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
13 Августа 2021 в 17:23
С учетом его формы и желаний думаю что с ним, что без него. Но хотелось бы, чтобы он все же вернулся, в смысле формы и забиваемости
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13.08  22:00 Брентфорд ... Арсенал 4.3 3.6 1.85
14.08  14:30 Манчестер Юнайтед ... Лидс
14.08  17:00 Челси ... Кристал Пэлас 1.25 6 11.8
14.08  17:00 Уотфорд ... Астон Вилла 3.2 3.2 2.35
14.08  17:00 Бёрнли ... Брайтон 3.1 3.05 2.5
14.08  17:00 Лестер ... Вулверхэмптон 1.7 3.7 5.2
14.08  17:00 Эвертон ... Саутгемптон 1.95 3.55 3.9
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