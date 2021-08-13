​Обамеянг пропустит первый матч «Арсенала» в сезоне

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет за «Арсенал» в стартовом матче сезона против «Брентфорда». Об этом на своих страницах сообщает портал Goal.com.

Точная причина отсутствия Обамеянга не называется, хотя есть версия, что габонский футболист заболел. Из-за этого Пьер-Эмерик не тренировался с командой на протяжении последних двух дней.

Матч «Брентфорда» и «Арсенала» будет открывать новый чемпионат Англии. Игра пройдёт в пятницу, 13 августа, и стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

Ранее появилась информация о том, что «Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом.