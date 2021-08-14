«Слабые и жалкие»: Каррагер раскритиковал защитников «Арсенала»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на телевидении, поделился мнением о неудачной игре обороны лондонского «Арсенала» в стартовом туре чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты потерпела поражение от «Брентфорда» со счетом 0:2.

«Защита «Арсенала» слабая и жалкая. Играли мужчины против мальчиков», - передает слова эксперта Sky Sports.

Очередной поединок «канониров» в рамках Премьер-лиги состоится на следующих выходных. В воскресенье, 22 августа, подопечные Микеля Артеты на своем домашнем стадионе примут другой лондонский клуб - «Челси».