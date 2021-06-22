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«Арсенал» расстался с тренером, отдавшим клубу 31 год

22 Июня 2021, 22:33,
Лондонский «Арсенал» объявил об увольнении 58-летнего тренера команды U23 Стива Боулда. Специалист возглавлял молодежную команду «канониров» в течение двух предыдущих сезонов. Ранее Боулд долгое время трудился в тренерском штабе главной команды под руководством Арсена Венгера, а в период с 2001 по 2012 годы Боулд возглавлял команду «Арсенала» U18, с которой дважды смог выиграть титул чемпионов Англии.

В качестве игрока Стив Боулд также выступал за лондонский «Арсенал» в течение 11 сезонов, в составе которого три раза стал чемпионом Англии и сумел выиграть Кубок обладателей кубков.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Арсенал Лондон, Арсен Венгер, Стив Боулд
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