«Арсенал» расстался с тренером, отдавшим клубу 31 год

Лондонский «Арсенал» объявил об увольнении 58-летнего тренера команды U23 Стива Боулда. Специалист возглавлял молодежную команду «канониров» в течение двух предыдущих сезонов. Ранее Боулд долгое время трудился в тренерском штабе главной команды под руководством Арсена Венгера, а в период с 2001 по 2012 годы Боулд возглавлял команду «Арсенала» U18, с которой дважды смог выиграть титул чемпионов Англии.

В качестве игрока Стив Боулд также выступал за лондонский «Арсенал» в течение 11 сезонов, в составе которого три раза стал чемпионом Англии и сумел выиграть Кубок обладателей кубков.