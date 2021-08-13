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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом

13 Августа 2021 • 14:13 Комментировать (1)
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить команду в это трансферное окно, передаёт The Times. Сообщается, что «канониры» готов рассмотреть предложения других клубов по поводу трансфера габонца.

Действующий контракт Обамеянга с клубом рассчитан до середины 2023 года. Кроме этого, нападающий является капитаном лондонцев. Однако, несмотря на это, главный тренер «канониров» Микель Артета готов расстаться с игроком, чтобы получить средства на новые трансферы.

Напомним, что Обамеянг стал игроком «Арсенала» в 2018 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за почти 64 миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в АПЛ, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.

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Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2021
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LMI
13 Августа 2021 в 14:46
О как ! ИнтирЭсна
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