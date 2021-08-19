Обамеянг и Ляказетт из-за коронавируса пропустили матч с «Брентфордом»

Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт пропустили первый тур чемпионата Англии из-за проблем со здоровьем.

Пресс-служба «канониров» рассказала, по какой причине два ведущих нападающих команды Микеля Артеты отсутствовали в заявке на игру первого тура АПЛ против «Брентфорда». К слову, тот матч завершился для лондонского клуба фиаско со счётом 0:2.

Сообщается, что габонец уже сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов вернуться в заявку на воскресный матч против «Челси». Его состояние будет детальнее оценено ближе к дате дерби. Что касается Ляказетта, то француз пока продолжает реабилитацию.

По аналогичной причине не доступен менеджеру «пушкарей» и бразилец Виллиан.