Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 103 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Обамеянг и Ляказетт из-за коронавируса пропустили матч с «Брентфордом»

19 Августа 2021 • 22:52 Комментировать
Брентфорд
2:0
Арсенал
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт пропустили первый тур чемпионата Англии из-за проблем со здоровьем.

Пресс-служба «канониров» рассказала, по какой причине два ведущих нападающих команды Микеля Артеты отсутствовали в заявке на игру первого тура АПЛ против «Брентфорда». К слову, тот матч завершился для лондонского клуба фиаско со счётом 0:2.

Сообщается, что габонец уже сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов вернуться в заявку на воскресный матч против «Челси». Его состояние будет детальнее оценено ближе к дате дерби. Что касается Ляказетта, то француз пока продолжает реабилитацию.

По аналогичной причине не доступен менеджеру «пушкарей» и бразилец Виллиан.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг Александр Ляказетт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
22:52 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг и Ляказетт из-за коронавируса пропустили матч с «Брентфордом»
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдал Эмерсону в аренду «Лиону» официально
22:15 · Англия. Премьер-лига
Бьелса доволен текущим подбором футболистов в «Лидсе»
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет вернуть Гуйе
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Рома» вступила в борьбу за Торрейру
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Монако»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не желает продолжать карьеру в Англии
21:06 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус продлил контракт с «Саутгемптоном»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Травма Саншеша может повлиять на планы «Ливерпуля»
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заплатит за Рамсдейла 30 миллионов фунтов
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» продлил Бэмфорда
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» готов побить свой трансферный рекорд ради Нуньеса
18:21 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2021
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Бёрнли»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2021
17:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать ещё двух игроков
Все новости
Рекомендуем
 