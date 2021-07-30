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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» хочет купить Эдегора слухи

30 Июля 2021 • 01:01 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.90 3.80 1.88
13.08 22:00
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Лондонский клуб хочет выкупить y «Реала» норвежского полузащитника Мартина Эдегора, однако, ему придётся заплатить не менее 50 миллионов евро, чтобы мадридский клуб согласился отпустить игрока в течение этого трансферного окна, сообщает ESPN.

Вторую половину прошлого сезона норвежец провёл в аренде у «канониров», отыграв 20 матчей во всех соревнованиях, забив при этом два гола и сделав две результативные передачи. Говорят, что «Арсенал» был очень доволен Эдегором и теперь намерен повторно подписать 22-летнего футболиста этим летом.

В «Реале» уверены, что Мартин станет важным игроком для клуба, но предложение в размере 50 миллионов евро будет серьезно рассматриваться командой Карло Анчелотти.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Мартин Эдегор Трансферы футбола - лето 2021
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