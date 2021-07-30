Лондонский клуб хочет выкупить y «Реала» норвежского полузащитника Мартина Эдегора, однако, ему придётся заплатить не менее 50 миллионов евро, чтобы мадридский клуб согласился отпустить игрока в течение этого трансферного окна, сообщает ESPN.

Вторую половину прошлого сезона норвежец провёл в аренде у «канониров», отыграв 20 матчей во всех соревнованиях, забив при этом два гола и сделав две результативные передачи. Говорят, что «Арсенал» был очень доволен Эдегором и теперь намерен повторно подписать 22-летнего футболиста этим летом.

В «Реале» уверены, что Мартин станет важным игроком для клуба, но предложение в размере 50 миллионов евро будет серьезно рассматриваться командой Карло Анчелотти.