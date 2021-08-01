«Рома» установила сроки, в которые Джака должен принять решение по трансферу

Гранит Джака, в переходе которого «Рома» не сомневалась в начале трансферного окна, до сих пор не подписал контракт с римлянами. Сначала переговоры затянулись из отъезда игрока в лагерь сборной на Евро-2020, а после его удачного выступления на турнире «Арсенал» задумался о возможном продлении контракта со швейцарцем.

Так как сделка заморозилась, главный тренер «волков» Жозе Моуринью потребовал у руководства, чтобы те поторопили Гранита. «Рома» сообщила футболисту, что у него есть две недели на принятие решения по своему будущему, в противном случае клуб начнет поиски нового исполнителя, передаёт итальянская пресса Corriere dello Sport.

Напомним, что итальянцы готовы были заплатить за 28-летнего футболиста 25 миллионов евро.