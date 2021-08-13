«Реал» готов продать Эдегора в «Арсенал»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор близок к уходу из мадридского клуба, передаёт Goal. Сообщается, что «сливочные» готовы отпустить норвежца в «Арсенал» за 40 миллионов евро.

Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Ему удалось произвести впечатление на главного тренера «канониров» Микеля Артету и теперь лондонцы хотят приобрести игрока на постоянной основе.

Источник отмечает, что «Арсенал» начнет переговоры с «Реалом» после продажи полузащитника Джо Уиллока, который близок к переходу в «Ньюкасл» за 30 миллионов евро.

Напомним, что Эдегор является игроком «Реала» с 2015 года, однако за основную команду он провёл всего 11 матчей.