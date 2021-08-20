Артета: «Удивлён, что матч с «Брентфордом» не перенесли из-за вспышки коронавируса»

Накануне стартового матча английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Арсеналом» в составе гостей было выявлено несколько возможных положительных тестов на коронавирус. Впрочем, футбольная ассоциация Англии решила не отменять поединок.

Этим по итогу остался недоволен главный тренер «Арсенала» Микель Артета. «Я был удивлен, чтоигру с «Брентфордом» не перенесли из-за вспышки коронавируса. Мы пережили в стрессе очень непростые 48 часов до начала встречи», - цитирует слова наставника BBC.

Артета отметил, что все игроки и весь персонал вакцинированы, а некоторые даже сделали это дважды. Испанский специалист также призвал каждого болельщика решиться на подобные меры безопасности.