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Англия. Премьер-лига

Артета: «Удивлён, что матч с «Брентфордом» не перенесли из-за вспышки коронавируса»

20 Августа 2021 • 13:13 Комментировать (4)
Брентфорд
2:0
Арсенал
окончен
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Накануне стартового матча английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Арсеналом» в составе гостей было выявлено несколько возможных положительных тестов на коронавирус. Впрочем, футбольная ассоциация Англии решила не отменять поединок.

Этим по итогу остался недоволен главный тренер «Арсенала» Микель Артета. «Я был удивлен, чтоигру с «Брентфордом» не перенесли из-за вспышки коронавируса. Мы пережили в стрессе очень непростые 48 часов до начала встречи», - цитирует слова наставника BBC.

Артета отметил, что все игроки и весь персонал вакцинированы, а некоторые даже сделали это дважды. Испанский специалист также призвал каждого болельщика решиться на подобные меры безопасности.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Апл Брентфорд
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
RedMonk
20 Августа 2021 в 14:20
что за хрень, нашли причину по которой проиграли.
Snk6565
20 Августа 2021 в 13:43
Этот недотренеришка молчал бы в тряпку при положительном результате...а так...все кругом виноваты
LMI
20 Августа 2021 в 13:43
Ой, да нефиг тут на на вирус пенять. Арсенал попросту ПРОВАЛИЛСЯ, вышел СОВЕРШЕННО не готовый ни к игре, ни к старту чемпионата. как будто перепутали официальный матч и пинание круглого на тренировке
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 13:40
В Арсенале все коучи начинают со временем жаловаться и приводить смешные оправдания после поражений. Что Венгер жаловался то на календарь , то на знаки зодиака судьи , то на время прилива тихого океана, теперь и Артета говорит о вспышке коронавируса после 2 человек заразившихся в Арсенале.
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