Трансферная цель «Арсенала» оценивается в 117 миллионов евро

Голкипер выступающего ныне в английском Чемпионшипе «Шеффилд Юнайтед» Аарон Рамсдейл, являющийся трансферной целью лондонского «Арсенала», оценивается своим текущим клубом в 117 миллионов евро.

В то же время, по сообщениям Football London, «Шеффилд» готов принять предложение по своему вратарю в размере 23,5 миллиона. Это обусловлено тем, что клубу необходимо продать некоторых своих футболистов.

Изначально тренер «канониров» Микель Артета был заинтересован в переходе Андре Онаны из амстердамского «Аякса», но он был отстранён от футбола.

Тем временем, сезон в Англии уже взял свой старт. Хорошим дебют «Арсенала» не назовёшь: в пятницу лондонцы уступили вернувшемуся в элиту «Брентфорду».