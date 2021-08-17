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Англия. Премьер-лига

Трансферная цель «Арсенала» оценивается в 117 миллионов евро

17 Августа 2021 • 22:22 Комментировать
Брентфорд
2:0
Арсенал
окончен
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Голкипер выступающего ныне в английском Чемпионшипе «Шеффилд Юнайтед» Аарон Рамсдейл, являющийся трансферной целью лондонского «Арсенала», оценивается своим текущим клубом в 117 миллионов евро.

В то же время, по сообщениям Football London, «Шеффилд» готов принять предложение по своему вратарю в размере 23,5 миллиона. Это обусловлено тем, что клубу необходимо продать некоторых своих футболистов.

Изначально тренер «канониров» Микель Артета был заинтересован в переходе Андре Онаны из амстердамского «Аякса», но он был отстранён от футбола.

Тем временем, сезон в Англии уже взял свой старт. Хорошим дебют «Арсенала» не назовёшь: в пятницу лондонцы уступили вернувшемуся в элиту «Брентфорду».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Микель Артета Шеффилд Юнайтед Андре Онана Трансферы футбола - лето 2021 Аарон Рамсдейл
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