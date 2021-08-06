Лидер «Брентфорда» выступил против преклонения колена в матчах АПЛ

В январе «Брентфорд» выступил с официальным заявлением, что представители команды больше не будут преклонять колено перед стартовым свистком в матчах Чемпионшипа. Клуб объяснил свою позицию тем, что движение Black Lives Matter больше не вызывает у них доверия.

Но уже накануне старта нового сезона английской Премьер-лиги, куда по итогу прошлого сезона поднялась команда, «Брентфорд» сообщил, что снова планирует поддерживать борьбу против расизма путем демонстративного жеста. Впрочем, звездный футболист клуба Айвен Тоуни тут же выступил против такой идеи.

Темнокожий нападающий считает все это просто «показухой, которая ни на что не влияет». Напомним, что ранее против преклонения на колено высказался и игрок «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.