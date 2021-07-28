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Англия. Премьер-лига

Торрейра: «Я был вынужден работать с психологом»

28 Июля 2021 • 17:05 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.95 3.80 1.87
13.08 22:00
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра поведал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться, выступая за лондонский коллектив.

«В период моего второго сезона на «Эмирейтс» я был вынужден работать с психологом. У меня было очень мало игровых минут, меня это тревожило. Непросто было смириться со всем, что происходило. Футбол напрямую влияет на мою жизнь.

Из-за отсутствия игровой практики чувствовал себя очень плохо. По этой причине начал консультироваться с психологом. Сейчас люди стали внимательнее относиться к своему ментальному здоровью», - подчеркнул Торрейра в общении с изданием Goal.

В прошлом сезоне уругваец играл по аренде за «Атлетико», где провёл 26 матчей и забил 1 мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Лукас Торрейра
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