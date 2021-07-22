Артета высказался по поводу продления контракта Смита-Роу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу продления контракта полузащитника Эмиля Смита-Роу.

«Его чрезвычайный навык видения поля уже сделал Эмиля нашим ключевым игроком. Мы должны отдать должное академии, которая предоставляла игроку много возможностей для развития и приняла участие в его формировании», - сказал Артета в интервью Tribal Football.

Эмиль Смит-Роу продлил соглашение с «Арсеналом» до 2026 года. Игрок находится в системе клуба с 2010 года.

Новый сезон начнется для «Арсенала» матчем английского чемпионата против новичка высшего дивизиона – «Брентфорда».