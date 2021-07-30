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Англия. Премьер-лига

Владелец Spotify выразил желание приобрести акции «Арсенала»

30 Июля 2021 • 00:57 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.90 3.80 1.88
13.08 22:00
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Бизнесмен Даниэль Эк, который на пару с Мартином Лорентсоном владеет интернет-сервисом потокового аудио Spotify, прокомментировал возможную заинтересованность в приобретении акций лондонского «Арсенала».

Эк заявил, что его шансы на удачную сделку возросли. Ранее он сообщал, что с детства является болельщиков лондонского клуба. Миллиардер всерьез настроен выкупить акции у Стэна Кронке, а в случае успешной сделки планирует пригласить на руководящие должности Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра.

С сентября 2018 года Кронке является единственным владельцем «Арсенала». Крупнейшим же акционером «канониров» он считается с 2008 года. 

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Арсенал Лондон
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