Владелец Spotify выразил желание приобрести акции «Арсенала»

Бизнесмен Даниэль Эк, который на пару с Мартином Лорентсоном владеет интернет-сервисом потокового аудио Spotify, прокомментировал возможную заинтересованность в приобретении акций лондонского «Арсенала».

Эк заявил, что его шансы на удачную сделку возросли. Ранее он сообщал, что с детства является болельщиков лондонского клуба. Миллиардер всерьез настроен выкупить акции у Стэна Кронке, а в случае успешной сделки планирует пригласить на руководящие должности Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра.

С сентября 2018 года Кронке является единственным владельцем «Арсенала». Крупнейшим же акционером «канониров» он считается с 2008 года.