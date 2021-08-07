Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 197 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Френки де Йонг не собирается рассматривать предложение от «Арсенала»

07 Августа 2021 • 00:21 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.95 3.75 1.88
13.08 22:00
1000 рублей бесплатная ставка

Несмотря на то, что лондонский «Арсенал» текущим летом уже потратил 70 миллионов евро на трансферы, подписав Нуну Тавареша, Альберта Самби Локонгу и Бена Уайта, клуб намерен провернуть еще несколько сделок.

При чем, трансферы планируются как на вход, так и на выход. Ранее главный тренер Микель Артета уже составил список игроков, которые не пригодятся ему в предстоящем сезоне. Также испанский специалист сообщил руководству о тех футболистах, которых он хотел бы видеть в команде.

Среди них числился и Френки де Йонг из «Барселоны», но нидерландец ответил почти мгновенным отказом. Он хорошо чувствует себя в Каталонии, а еще его не привлекают перспективы отказа от выступлений в Лиге чемпионов, об этом сообщает лондонское интернет-издание Football London.

По всей видимости, «Арсеналу» придется рассматривать другие кандидатуры на усиление центральной зоны.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
00:38 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ренна» может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Чалета-Цар – новая цель «Вест Хэма»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не собирается рассматривать предложение от «Арсенала»
06 Августа
23:45 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Брентфорда» выступил против преклонения колена в матчах АПЛ
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» арендовал полузащитника «Пармы»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отменила матч с «Астон Виллой» из-за вспышки коронавируса
22:35 · Англия. Премьер-лига
Клайн подписал контракт с «Кристал Пэлас»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет заполучить нападающего «Фиорентины»
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может предложить за де Лихта 50 миллионов евро и Вернера 4 слухи
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может подписать Кейна и не нарушить финансовый фэйр-плей
21:56 · Англия. Премьер-лига
В прошлом сезоне Ромеро провёл больше матчей в старте, чем любой из защитников «Тоттенхэма»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Кристиан Ромеро – игрок «Тоттенхэма» официально
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Лилля»
20:23 · Англия. Премьер-лига
У Кейна есть возможность выкупить свой же контракт 1
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» опережает «Астон Виллу» в борьбе за Туанзебе
Все новости
Рекомендуем
 