Френки де Йонг не собирается рассматривать предложение от «Арсенала»

Несмотря на то, что лондонский «Арсенал» текущим летом уже потратил 70 миллионов евро на трансферы, подписав Нуну Тавареша, Альберта Самби Локонгу и Бена Уайта, клуб намерен провернуть еще несколько сделок.

При чем, трансферы планируются как на вход, так и на выход. Ранее главный тренер Микель Артета уже составил список игроков, которые не пригодятся ему в предстоящем сезоне. Также испанский специалист сообщил руководству о тех футболистах, которых он хотел бы видеть в команде.

Среди них числился и Френки де Йонг из «Барселоны», но нидерландец ответил почти мгновенным отказом. Он хорошо чувствует себя в Каталонии, а еще его не привлекают перспективы отказа от выступлений в Лиге чемпионов, об этом сообщает лондонское интернет-издание Football London.

По всей видимости, «Арсеналу» придется рассматривать другие кандидатуры на усиление центральной зоны.