Лондонский «Арсенал» продолжает активную деятельность на трансферном рынке. Сейчас «канониры» находятся в поисках нового опорного полузащитника.

Усиление данной позиции потребовал лично главный тренер команды Микель Артета. Но, лондонцы не смогли договориться с Мануэлем Локателли, который скорре всего выберет вариант с «Ювентусом».

В таком случае, как сообщает британское издание The Mirror, «Арсенал» снова предпримет попытку подписать игрока «Шеффилд Юнайтед» Сандера Берге. Руководство уже связывалось с клубом в начале лета, но тогда переговоры зашли в тупик.

Отмечается, что сам 23-летний норвежский футболист крайне заинтересован в переходе, так как «Шеффилд» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип.