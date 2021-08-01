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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» возобновил свой интерес к Берге слухи

01 Августа 2021 • 14:15 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.95 3.80 1.85
13.08 22:00
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Лондонский «Арсенал» продолжает активную деятельность на трансферном рынке. Сейчас «канониры» находятся в поисках нового опорного полузащитника.

Усиление данной позиции потребовал лично главный тренер команды Микель Артета. Но, лондонцы не смогли договориться с Мануэлем Локателли, который скорре всего выберет вариант с «Ювентусом».

В таком случае, как сообщает британское издание The Mirror, «Арсенал» снова предпримет попытку подписать игрока «Шеффилд Юнайтед» Сандера Берге. Руководство уже связывалось с клубом в начале лета, но тогда переговоры зашли в тупик.

Отмечается, что сам 23-летний норвежский футболист крайне заинтересован в переходе, так как «Шеффилд» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип.

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед Апл Сандер Берге Трансферы футбола - лето 2021
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