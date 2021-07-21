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«Арсенал» отменил предсезонный тур в США: в команде вспышка коронавируса

21 Июля 2021, 00:05,

Лондонский «Арсенал» отменил поездку в США на предсезонный мини-турнир. В команде небольшая часть футболистов из тех, кто должен был отправляться в тур, заразилась коронавирусом. Об этом сообщает 90min.

Такой поворот событий наверняка не радует главного тренера Микеля Артету. Команда в США должны была сыграть в турнире Florida Cup с чемпионом Италии прошлого сезона – «Интером». Также, на турнире возьмут участие «Эвертон» и колумбийский «Мильонариос».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» занял восьмое место в таблице и не примет участия в еврокубках в следующем.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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