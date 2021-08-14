Артета прокомментировал провал «Арсенала» в стартовом туре АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о неудачном старте команды в Премьер-лиге. В первом туре «канониры» потерпели поражение от новичка лиги - «Брентфорда» (0:2).

«Я очень огорчен. Мы не так хотели стартовать в новом сезоне, однако стоит признать, что в этом поединке «Арсенал» не заслуживал большего. Меня не устраивает наша игра в атаке. Футболисты много раз подходили к воротам соперника, но не создавали моменты, не было ударов. Ты не выиграешь, если не бьешь по воротам», - цитирует испанского тренера Sky Sports.

Во втором туре «Арсенал» на своем поле примет «Челси». Игра пройдет 22 августа.