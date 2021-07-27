Согласно источнику The Mirror, лондонский «Арсенал» этим летом намерен распрощаться с несколькими игроками, чтобы выручить средства на покупку Бена Уайта из «Брайтона», за которого просят 50 миллионов евро.

Поговаривают, что наставник Микель Артета назвал руководству фамилии семерых футболистов, которые не входят в его планы на следующий сезон. Среди них оказались Гранит Джака, Александр Ляказетт, Виллиан, Эктор Бельерин, Сеад Колашинац, Лукас Торрейра и Джо Уиллок.

Стоит отметить, что переход Уайта может стать уже третьим для лондонцев в текущее трансферное окно. Ранее удалось подписать Тавареша из «Бенфики» и Локонгу из «Андерлехта»