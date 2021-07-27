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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» вынужден устроить распродажу, чтобы позволить себе трансфер центрального защитника слухи

27 Июля 2021 • 22:59 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.95 3.80 1.85
13.08 22:00
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Согласно источнику The Mirror, лондонский «Арсенал» этим летом намерен распрощаться с несколькими игроками, чтобы выручить средства на покупку Бена Уайта из «Брайтона», за которого просят 50 миллионов евро.

Поговаривают, что наставник Микель Артета назвал руководству фамилии семерых футболистов, которые не входят в его планы на следующий сезон. Среди них оказались Гранит Джака, Александр Ляказетт, Виллиан, Эктор Бельерин, Сеад Колашинац, Лукас Торрейра и Джо Уиллок.

Стоит отметить, что переход Уайта может стать уже третьим для лондонцев в текущее трансферное окно. Ранее удалось подписать Тавареша из «Бенфики» и Локонгу из «Андерлехта»


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Евро-Футбол.Ру,
Виллиан Арсенал Лондон Эктор Бельерин Гранит Джака Александр Ляказетт Лукас Торрейра Бен Уайт
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