Никто в прошлом сезоне АПЛ не сделал больше перехватов, чем новичок «Арсенала»

Сегодня лондонский «Арсенал» официально объявил о переходе центрального защитника «Брайтона» Бена Уайта. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро, а игрок поставил подпись под 5-летним контрактом.

Портал WhoScored тут же выступил с занимательной статистикой. Оказывается, новичок «канониров» стал лучшим по показателю успешных перехватов в прошедшем розыгрыше английской Премьер-лиги. Уайт 62 раза удачно прерывал атаки соперников, в то время как ближайшие преследователи Деклан Райс и Нголо Канте остановились на отметке в 59 перехватов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона защитник заменил в окончательной заявке сборной Англии Трента Александра-Арнольда, но на чемпионате Европы не провел ни единой минуты.