По информации Sky Sports, Бен Уайт на данный момент уже находится на тренировочной базе лондонского «Арсенала». По всей видимости, английский защитник приехал, чтобы пройти медосмотр.

В случае отсутствия форс-мажоров, игрок «Брайтона» уже в ближайшее время может поставить свою подпись под соглашением с новым клубом. По предварительным данным, трансфер футболиста сборной Англии обойдется лондонскому клубу в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уайт 36 раз выходил на поле в матчах АПЛ, а на чемпионате Европы заменил в окончательной заявке национальной сборной травмированного Александра-Арнольда.