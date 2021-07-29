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Англия. Премьер-лига

Уайт проходит медосмотр в «Арсенале» слухи

29 Июля 2021 • 20:22 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.95 3.80 1.87
13.08 22:00
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По информации Sky Sports, Бен Уайт на данный момент уже находится на тренировочной базе лондонского «Арсенала». По всей видимости, английский защитник приехал, чтобы пройти медосмотр.

В случае отсутствия форс-мажоров, игрок «Брайтона» уже в ближайшее время может поставить свою подпись под соглашением с новым клубом. По предварительным данным, трансфер футболиста сборной Англии обойдется лондонскому клубу в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уайт 36 раз выходил на поле в матчах АПЛ, а на чемпионате Европы заменил в окончательной заявке национальной сборной травмированного Александра-Арнольда. 

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Арсенал Лондон Брайтон Бен Уайт Трансферы футбола - лето 2021
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