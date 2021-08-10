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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» возобновил переговоры с «Реалом» по трансферу Эдегора

10 Августа 2021 • 17:20 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
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13.08 22:00
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«Арсенал» намерен выкупить полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, передаёт 90min. Сообщается, что «канониры» возобновили переговоры с мадридским клубом по поводу трансфера игрока.

Эдегор сумел впечатлить руководство «Арсенала», когда выступал за лондонцев на правах аренды в прошлом сезоне, и теперь «канониры» хотят подписать с ним контракт на полноценной основе. Сам футболист не против сменить команду, так как в Мадриде ему не могут гарантировать место в стартовом составе.

Напомним, что в составе «Арсенала» Эдегор сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Мартин Эдегор Трансферы футбола - лето 2021
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