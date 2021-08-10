«Арсенал» возобновил переговоры с «Реалом» по трансферу Эдегора

«Арсенал» намерен выкупить полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, передаёт 90min. Сообщается, что «канониры» возобновили переговоры с мадридским клубом по поводу трансфера игрока.

Эдегор сумел впечатлить руководство «Арсенала», когда выступал за лондонцев на правах аренды в прошлом сезоне, и теперь «канониры» хотят подписать с ним контракт на полноценной основе. Сам футболист не против сменить команду, так как в Мадриде ему не могут гарантировать место в стартовом составе.

Напомним, что в составе «Арсенала» Эдегор сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.