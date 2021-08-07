«Арсенал» оценил сроки отсутствия Парти

На официальном сайте лондонского «Арсенала» была опубликована информация о состоянии полузащитника Томаса Парти.

Напомним, 28-летний ганский хавбек получил травму в первый день августа в товарищеском матче против «Челси».

«Томас получил травму связок правой лодыжки. Его состояние продолжает отслеживаться. Ожидается, что он вернётся к тренировкам примерно через три недели», - говорится в сообщении «канониров».

Первый официальный матч нового сезона «Арсенал» проведёт в пятницу, 13 августа. В этот день команда Микеля Артеты сыграет против «Брентфорда» на поле соперника в первом туре АПЛ.