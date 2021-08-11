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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» близок к подписанию Ремсдейла за 30 млн евро

11 Августа 2021 • 17:51 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
3.90 3.70 1.90
13.08 22:00
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Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Аарон Ремсдейл близо к переходу в «Арсенал», передаёт Football London. Сообщается, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

По данным источника, сумма трансфера составит 30 миллионов евро, однако с учётом бонусов она может вырасти до 35. Англичанин будет бороться за место в стартовом составе с Берндом Лено, который отказывается продлевать контракт с «канонирами».

Напомним, что Ремсдейл стал игроком «Шеффилд Юнайтед» в 2020 году, перейдя из «Борнмута» за 20,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл один матч в Чемпионшипе, в котором голов не пропускал.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021 Аарон Рамсдейл
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