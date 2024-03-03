Ташуев: «Отсутствие Квеквескири - это потеря, но у нас нет незаменимых»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Давно не было официальных матчей. Соскучились?

- На установке сказал ребятам, что это праздник сегодня. Они много работали на сборах, много рутинной работы, тяжелой, не совсем приятной для футболистов. А сегодня надо себя реализовывать, болельщики заждались, поэтому ожидаем хорошей игры.

- Насколько будет не хватать Квеквескири сегодня?

- Игрок у нас он такой, от него идет очень хороший эмоциональный посыл команде, поэтому постараемся как-то компенсировать по-другому. Другие футболисты будут, вся команда зажигать должна. Поэтому это потеря, но у нас нет незаменимых.

- Добавляется Акбашев. Означает ли это, что вы поменяете игровую схему?

- Да нет, схема та же самая, ничего не меняется, футболисты те же. Пока так решили. У нас достаточно хорошая обойма игроков, и любой может выйти в составе, но на этот матч решили так.

- А кто второй нападающий сегодня?

- Увидите.