Машкарин: «Пари НН» — хороший вариант для Кучаева»

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин высказался о переходе экс-полузащитника «армейцев» Константина Кучаева в «Пари НН».

По мнению эксперта, в составе нижегородской команды 25-летний Кучаев способен вернуть свою былую форму и стать одним из лучших футболистов России.

«Хороший вариант, команда амбициозная, с амбициозным тренером, всегда играет на победу. Понятно, в силу причин они борются за определённые места, но это всё равно хороший вариант получать больше игровой практики и вернуться на свой уровень», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Напомним, что чемпионат России возобновится уже на этой неделе.