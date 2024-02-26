Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Машкарин: «Пари НН» — хороший вариант для Кучаева»

26 Февраля 2024 • 10:25 Комментировать
Пари НН
...
Факел
03.03 14:00

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин высказался о переходе экс-полузащитника «армейцев» Константина Кучаева в «Пари НН».

По мнению эксперта, в составе нижегородской команды 25-летний Кучаев способен вернуть свою былую форму и стать одним из лучших футболистов России.

«Хороший вариант, команда амбициозная, с амбициозным тренером, всегда играет на победу. Понятно, в силу причин они борются за определённые места, но это всё равно хороший вариант получать больше игровой практики и вернуться на свой уровень», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Напомним, что чемпионат России возобновится уже на этой неделе.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Денис Машкарин Константин Кучаев Пари НН ещё теги

Новости по матчу

25 Февраля
16:46
В «Пари НН» допустили возможную сделку с «Локомотивом» по Марадишвили и Сулейманову
23 Февраля
19:44
Юран объяснил, почему критикует судейство в РПЛ
11:46
В «Пари НН» оценили зимнюю трансферную кампанию
22 Февраля
17:34
Кучаев подписал контракт с «Пари НН» — источник
20 Февраля
12:01
Чанов: «Всё у Кучаева в «Пари НН» должно получиться»
10:11
Генеральный директор «Пари НН»: «Соглашение о переходе Кучаева в наш клуб уже достигнуто»
18 Февраля
16:01
Афанасьев: «Юран не будет гарантировать Кучаеву место в стартовом составе «Пари НН»
15:50
Семшов: «Кучаев — это усиление для «Пари НН»
16 Февраля
17:01
Нападающий «Пари НН»: «Мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации»
11 Февраля
14:54
Ташуев назвал задачу «Факела» на весеннюю часть сезона
08 Февраля
11:14
В «Пари НН» рассказали об активной работе клуба на трансферном рынке
01 Февраля
15:20
Агент Божина: «У Сергея действующий договор с «Факелом», пока преждевременно о чём-то говорить»
15:03
Долгов: «Обиды на «Факел» нет, но есть ощущение недосказанности»
14:22
Долгов: «Этой зимой можете ждать новостей от меня по будущему»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Барселона» продолжает платить Месси «Бавария» поставила ультиматум Тухелю
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
11:28 · Россия. Премьер-лига
Быстров рассказал, как нужно поступить с Промесом
11:21 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на нововведение в российском футболе
11:16 · Россия. Премьер-лига
Шатов прошёл стажировку в «Урале»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Крыльев Советов» Орозко: «РПЛ — очень динамичная лига, я буду постепенно привыкать к ней»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Быстров предложил бить палкой российских футболистов
11:03 · Россия. Премьер-лига
Быстров оценил жест Медведева в адрес «Спартака»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Дюков высказался о внедрении эксперимента, связанного с системой VAR
10:34 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ и Кубке России введут эксперимент с VAR
10:25 · Россия. Премьер-лига
Машкарин: «Пари НН» — хороший вариант для Кучаева»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Быстров оценил переход Кругового в ЦСКА
10:11 · Россия. Премьер-лига
Машкарин — о ЦСКА: «Когда ты находишься на восьмом месте, тройка призёров — хороший ориентир»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Наумов предсказал чемпиона России
09:15 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» рассказали об успехах клуба на трансферном рынке
08:31 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Для ЦСКА не был неожиданным ответ «Зенита» по Круговому»
00:47 · Россия. Премьер-лига
Камоцци отказался оценивать трансферную кампанию «Спартака»
Все новости
Рекомендуем