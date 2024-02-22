Российский полузащитник Константин Кучаев перешёл из ЦСКА в «Пари НН». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По сведениям источника, 25-летний хавбек уже заключил трудовой договор с нижегородским коллективом, однако официально о сделке будет объявлено немного позже, когда будут закрыты все вопросы по заявке игрока.

Ранее стало известно, что ЦСКА исключил Кучаева из своей заявки на вторую часть сезона.

В текущей кампании полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах, в которых не записал на свой счет ни одного результативного действия.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кучаева составляет два с половиной миллиона евро.