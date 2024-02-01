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Агент Божина: «У Сергея действующий договор с «Факелом», пока преждевременно о чём-то говорить»

01 Февраля 2024 • 15:20 Комментировать
Пари НН
...
Факел
03.03 14:00

Олег Ерёмин, агент защитника «Факела» Сергея Божина, высказался о будущем 29-летнего футболиста.

Напомним, срок действия контракта Божина с воронежским клубом истекает уже летом нынешнего года. По словам Ерёмина, сейчас преждевременно говорить о будущем футболиста.

«У Сергея действующий договор с «Факелом», пока преждевременно о чём-то говорить. Он работает в графике с клубом, с которым связан контрактом», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Факел» 18 матчей, в которых забил один гол. На сегодняшний день воронежская команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
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