Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» повёл в матче с «Пари НН»

03 Марта 2024 • 14:34 Комментировать
Пари НН
0:1
Факел
1 2.40 X 3.15 2 3.35
1-й тайм

В первом воскресном матче 19-го тура Премьер-лиги «Пари НН» принимает «Факел». В середине первого тайма был открыт счёт в поединке. Гости провели результативную атаку.

Руслан Магаль подал штрафной с левого фланга, хозяева не смогли отбиться, Кирилл Гоцук неудачно действовал, Райан Сенаджи пробил ногой в падении, но Артур Нигматуллин отразил мяч перед собой, а Вячеслав Якимов головой добавил его в сетку.

На табло 0:1, на данный момент у соперников по 24 очка, они делят девятое место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 03 Марта
13:59
Ташуев: «Отсутствие Квеквескири - это потеря, но у нас нет незаменимых»
13:54
Ананко- об отсутствии Юрана: «Конечно, это потеря, когда главного тренера нет рядом»
13:30
«Пари НН» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
02:02
Пари НН - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Марта
15:48
Мелик-Гусейнов: В «Пари НН» понимали, что Сулейманов останется в «Локомотиве»
01 Марта
18:31
Прогноз и ставка на точный счёт матча Пари НН — Факел РПЛ — 3 марта 2024
14:00
Надёжная ставка и прогноз на матч Пари НН — Факел чемпионата России — 3 марта 2024
12:28
Агент Гоцука рассказал о будущем защитника в «Пари НН»
29 Февраля
21:58
Ставка и прогноз на матч Пари НН – Факел чемпионата России – 3 марта 2024
28 Февраля
16:29
Гудиев: «Уверен, что «Факел» останется в РПЛ»
26 Февраля
14:58
Юран: «Что изменит объявление судейских решений? Просто воздух погоняли»
10:25
Машкарин: «Пари НН» — хороший вариант для Кучаева»
25 Февраля
16:46
В «Пари НН» допустили возможную сделку с «Локомотивом» по Марадишвили и Сулейманову
23 Февраля
19:44
Юран объяснил, почему критикует судейство в РПЛ
11:46
В «Пари НН» оценили зимнюю трансферную кампанию
22 Февраля
17:34
Кучаев подписал контракт с «Пари НН» — источник
20 Февраля
12:01
Чанов: «Всё у Кучаева в «Пари НН» должно получиться»
10:11
Генеральный директор «Пари НН»: «Соглашение о переходе Кучаева в наш клуб уже достигнуто»
18 Февраля
16:01
Афанасьев: «Юран не будет гарантировать Кучаеву место в стартовом составе «Пари НН»
15:50
Семшов: «Кучаев — это усиление для «Пари НН»
16 Февраля
17:01
Нападающий «Пари НН»: «Мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации»
11 Февраля
14:54
Ташуев назвал задачу «Факела» на весеннюю часть сезона
08 Февраля
11:14
В «Пари НН» рассказали об активной работе клуба на трансферном рынке
01 Февраля
15:20
Агент Божина: «У Сергея действующий договор с «Факелом», пока преждевременно о чём-то говорить»
15:03
Долгов: «Обиды на «Факел» нет, но есть ощущение недосказанности»
14:22
Долгов: «Этой зимой можете ждать новостей от меня по будущему»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
50 мин
Пари НН Пари НН
Факел Факел
0
1
2.27 3.00 3.25
Видео
03.03.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.41 3.70 2.90
Видео
03.03.24 в 19:00
Балтика Балтика
Сочи Сочи
2.42 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Марта
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Угальде сравнил «Зенит» с топ-командами Нидерландов
14:41 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Ситуация с контрактом влияет на Чалова»
14:34 · Россия. Премьер-лига
«Факел» повёл в матче с «Пари НН»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: «Дмитрия отлично приняли в «Сочи»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Оренбург» сто процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Бушманов оценил физическое состояние «Спартака» и «Зенита» после первой официальной игры эксклюзив
14:07 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Динамо» должно быть мотивировано, команда серьёзно претендует на медали»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов оценил шансы в дерби «Динамо» - «Локомотив»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Отсутствие Квеквескири - это потеря, но у нас нет незаменимых»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» находится в очень хорошем функциональном состоянии»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Ананко- об отсутствии Юрана: «Конечно, это потеря, когда главного тренера нет рядом»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил уровень Зобнина
13:45 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич не захотел говорить о Промесе
13:45 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «У «Зенита» и «Спартака» получился равный матч»
13:37 · Россия. Премьер-лига
В прокуратуре Амстердама отреагировали на новость об освобождении Промеса
Все новости
Рекомендуем