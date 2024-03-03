«Факел» повёл в матче с «Пари НН»

В первом воскресном матче 19-го тура Премьер-лиги «Пари НН» принимает «Факел». В середине первого тайма был открыт счёт в поединке. Гости провели результативную атаку.

Руслан Магаль подал штрафной с левого фланга, хозяева не смогли отбиться, Кирилл Гоцук неудачно действовал, Райан Сенаджи пробил ногой в падении, но Артур Нигматуллин отразил мяч перед собой, а Вячеслав Якимов головой добавил его в сетку.

На табло 0:1, на данный момент у соперников по 24 очка, они делят девятое место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.