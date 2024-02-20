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Генеральный директор «Пари НН»: «Соглашение о переходе Кучаева в наш клуб уже достигнуто»

20 Февраля 2024 • 10:11 Комментировать
Пари НН
...
Факел
03.03 14:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что нижегородский клуб достиг соглашения с ЦСКА о переходе полузащитника «армейцев» Константина Кучаева.

Ранее сообщалось, что Кучаев расторгнет контракт с ЦСКА и станет игроком «Пари НН».

«Пари НН» продолжает переговоры с Кучаевым. Сейчас я бы не стал давать конкретные конструкции перехода этого игрока. Но соглашение о его переходе в наш клуб уже достигнуто. В каком формате будет оформлен договор — процесс идёт», — цитирует генерального директора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Пари НН Давид Мелик‑Гусейнов ещё теги

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