Генеральный директор «Пари НН»: «Соглашение о переходе Кучаева в наш клуб уже достигнуто»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что нижегородский клуб достиг соглашения с ЦСКА о переходе полузащитника «армейцев» Константина Кучаева.

Ранее сообщалось, что Кучаев расторгнет контракт с ЦСКА и станет игроком «Пари НН».

«Пари НН» продолжает переговоры с Кучаевым. Сейчас я бы не стал давать конкретные конструкции перехода этого игрока. Но соглашение о его переходе в наш клуб уже достигнуто. В каком формате будет оформлен договор — процесс идёт», — цитирует генерального директора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.