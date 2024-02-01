Долгов: «Обиды на «Факел» нет, но есть ощущение недосказанности»

Бывший нападающий «Факела» Александр Долгов, который сегодня, 1 февраля, официально покинул команду, заявил, что не имеет обид на воронежский клуб.

«Обиды нет, но есть какое-то ощущение недосказанности на поле, если можно так говорить. У меня были силы и возможности помогать команде, готов был доказывать это работой на сборах», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

Напомним, Долгов выступал за «Факел» с лета прошлого года. В составе команды из Воронежа 25-летний футболист успел провести 15 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

Ранее Долгов отказался рассказывать о своих дальнейших планах, отметив при этом, что новостей о его будущем можно ожидать уже нынешней зимой.