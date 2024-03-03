​«Пари НН» продлил серию без поражений в РПЛ дома

В воскресном матче 19-го тура чемпионата России «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью – 1:1. Таким образом, серия нижегородской команды без поражений в Премьер-лиге на своём поле достигла девяти матчей (7 побед, 2 ничьи).

Если взглянуть более широко, то в 14 последних домашних матчах РПЛ «Пари НН» проиграл только один раз – «Зениту» (10 побед, 3 ничьи).

Следующий домашний матч «Пари НН» проведёт нескоро – в апреле. Соперником команды Сергея Юрана будет «Краснодар».

На текущий момент «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.