Ташуев назвал задачу «Факела» на весеннюю часть сезона

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о задачах своей команды на вторую часть нынешнего сезона.

По словам специалиста, «Факел» должен сделать всё возможное для того, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

«Болельщики на нас надеются, и мы должны сделать всё возможное, чтобы команда осталась в Премьер‑лиге. Наша задача на оставшуюся часть сезона — не опуститься ниже уровня осени, а прибавить», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Также тренер отметил, что весной у команды будет совсем другая психология, так как её ожидает крайне серьёзный отрезок сезона.

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. От зоны вылета команду Ташуева сейчас отделяют восемь баллов.