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Ташуев назвал задачу «Факела» на весеннюю часть сезона

11 Февраля 2024 • 14:54 Комментировать
Пари НН
...
Факел
03.03 14:00

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о задачах своей команды на вторую часть нынешнего сезона.

По словам специалиста, «Факел» должен сделать всё возможное для того, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

«Болельщики на нас надеются, и мы должны сделать всё возможное, чтобы команда осталась в Премьер‑лиге. Наша задача на оставшуюся часть сезона — не опуститься ниже уровня осени, а прибавить», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Также тренер отметил, что весной у команды будет совсем другая психология, так как её ожидает крайне серьёзный отрезок сезона.

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. От зоны вылета команду Ташуева сейчас отделяют восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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