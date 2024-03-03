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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Факел» при Ташуеве проиграл в РПЛ лишь дважды – меньше поражений на этом отрезке только у одной команды

03 Марта 2024 • 16:32 Комментировать
Пари НН
1:1
Факел

Воскресную программу девятнадцатого тура Российской премьер-лиги открывал матч между «Пари НН» и «Факелом». Команды не смогли выявить сильнейшего – после финального свистка на табло горел счёт 1:1.

После сентябрьского назначения главным тренером Сергея Ташуева «Факел» проиграл в чемпионате России только два матча. Меньше поражений в РПЛ на этом отрезке имеет только одна команда – московское «Динамо» (одно).

Следующий матч Премьер-лиги «Факел» проведёт в воскресенье, 10 марта, - против «Спартака» на выезде. Игра пройдёт в «Лужниках», поскольку на стадионе «Спартака» возникли проблемы с газоном.

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