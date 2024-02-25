В «Пари НН» допустили возможную сделку с «Локомотивом» по Марадишвили и Сулейманову

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о возможной сделке с «Локомотивом» по полузащитнику Константину Марадишвили и нападающему Тимуру Сулейманову.

Напомним, в настоящий момент оба игрока находятся в арендах. Марадишвили выступает за «Пари НН», а Сулейманов — за «Локомотив».

Ранее стало известно, что нижегородский клуб намерен выкупить часть прав на Марадишвили в обмен на отказ «Локомотива» выкупать Сулейманова.

«Пока не могу подтвердить. Это ещё не так. Мы находимся в процессе переговоров», — цитирует гендиректора Sport24.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.