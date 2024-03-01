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Агент Гоцука рассказал о будущем защитника в «Пари НН»

01 Марта 2024 • 12:28 Комментировать
Пари НН
...
Факел
1 2.30 X 3.15 2 3.35
03.03 14:00

Агент защитника футбольного клуба «Пари НН» Кирилла Гоцука Андрей Талаев высказался о будущем своей клиента в нижегородском клубе.

Агент отметил, что защитник полностью сконцентрирован на выступлении за свою нынешнюю команду, капитаном которой он является, и все мысли у него только о том, чтобы хорошо провести весеннюю часть сезона.

«Какие-то разговоры о его будущем неуместны. Он сфокусирован на клубе, и на том, чтобы решить все поставленные задачи», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт 31-летнего футболиста с «Пари НН» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.

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Кирилл Гоцук Пари НН Андрей Талаев ещё теги

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