Агент Гоцука рассказал о будущем защитника в «Пари НН»

Агент защитника футбольного клуба «Пари НН» Кирилла Гоцука Андрей Талаев высказался о будущем своей клиента в нижегородском клубе.

Агент отметил, что защитник полностью сконцентрирован на выступлении за свою нынешнюю команду, капитаном которой он является, и все мысли у него только о том, чтобы хорошо провести весеннюю часть сезона.

«Какие-то разговоры о его будущем неуместны. Он сфокусирован на клубе, и на том, чтобы решить все поставленные задачи», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт 31-летнего футболиста с «Пари НН» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.