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В «Пари НН» оценили зимнюю трансферную кампанию

23 Февраля 2024 • 11:46 Комментировать
Пари НН
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Факел
03.03 14:00

Дмитрий Кондратов, который является главой совета директоров «Пари НН», оценил трансферную кампанию клуба этой зимой.

Функционер отметил, что приоритетом нижегородцев было усиление центральной зоны, в которую клуб подписал Константина Марадишвили, Никиту Ермакова и Константина Кучаева. 

«Безусловно, мы довольны этими трансферами и всей кампанией. Важно, что Ермаков и Кучаев играли вместе, смогут создать связку в центре поля», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

Напомним, первую часть сезона «Пари НН» завершил на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 24 очка в 18 турах.

В 2024 году первым соперником подопечных Сергея Юрана в официальном матче станет воронежский «Факел» (3 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Кучаев Константин Марадишвили Пари НН Никита Ермаков Дмитрий Кондратов ещё теги

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