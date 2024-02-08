В «Пари НН» рассказали об активной работе клуба на трансферном рынке

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что нижегородский клуб продолжает вести активную работу на трансферном рынке.

«Мы находимся в стадии переговоров с потенциальными новыми игроками и их агентами. Если не успеем в зимнее трансферное окно, то решение перенесём на лето», — приводит слова гендиректора «Чемпионат».

Напомним, текущей зимой «Пари НН» успел пополниться Кириллом Глущенковым, Никитой Ермаковым, Михаилом Тихоновым, Константином Марадишвили, а также Валерием Царукяном и Вадимом Лукьяновым.

После 18 туров РПЛ нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.