Мелик-Гусейнов: В «Пари НН» понимали, что Сулейманов останется в «Локомотиве»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансфере нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».

Ранее стало известно, что «железнодорожники» досрочно оформили полноценный трансфер 23-летнего нападающего, который находился в аренде в московском клубе.

«Мы не были против, чтобы «Локомотив» осуществил трансфер Сулейманова уже сейчас, не дожидаясь окончания аренды. Понимали, что Тимур останется в «Локомотиве», — приводит слова функционера Sport24.

В текущем сезоне Сулейманов сыграл в десяти матчах за «Локомотив», в которых пять раз поразил ворота соперников и записал на свой счет один ассист.