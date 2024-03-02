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Мелик-Гусейнов: В «Пари НН» понимали, что Сулейманов останется в «Локомотиве»

02 Марта 2024 • 15:48 Комментировать
Пари НН
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Факел
1 2.35 X 3.20 2 3.35
Через 20 ч. 42 мин.

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансфере нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».

Ранее стало известно, что «железнодорожники» досрочно оформили полноценный трансфер 23-летнего нападающего, который находился в аренде в московском клубе.

«Мы не были против, чтобы «Локомотив» осуществил трансфер Сулейманова уже сейчас, не дожидаясь окончания аренды. Понимали, что Тимур останется в «Локомотиве», — приводит слова функционера Sport24.

В текущем сезоне Сулейманов сыграл в десяти матчах за «Локомотив», в которых пять раз поразил ворота соперников и записал на свой счет один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тимур Сулейманов Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги

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