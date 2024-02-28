Гудиев: «Уверен, что «Факел» останется в РПЛ»

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев поделился мнением о шансах воронежской команды сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Футболист выразил уверенность в том, что у «Факела» получится остаться в высшем дивизионе российского футбола, так как во второй части сезона команда настроена биться за город, болельщиков и самих себя.

«Важно делать упор на психологию, быть собранными и не снижать к себе требования на тренировках. У меня есть уверенность, что с нашим отношением получится остаться в РПЛ», — цитирует Гудиева Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт 3 марта против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.