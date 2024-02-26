Юран: «Что изменит объявление судейских решений? Просто воздух погоняли»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол.

Напомним, сегодня, 26 февраля, стало известно о том, что начиная со второй части текущего сезона судьи, обслуживающие матчи чемпионата и Кубка России, будут публично объявлять о своих решениях после вмешательства системы VAR.

По мнению Юрана, такое нововведение никак не повлияет на уровень судейства в России.

«Судья же не будет развёрнуто рассказывать весь эпизод. Особого смысла для нас в этом нет, но для зрителей — да. Просто воздух погоняли, что у нас судьи объясняют решения», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» Юрана занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.