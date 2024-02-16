Нападающий «Пари НН»: «Мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации»

Форвард «Пари НН» Зе Турбо поделился мнением о смене гражданства.

Гвинейский футболист признался, что ему было бы приятного получить предложение оформить российский паспорт, однако он не пошёл бы на этот шаг из-за любви к своей стране.

«Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня всё устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь», - цитирует игрока издание «РБ Спорт».

Напомним, что игрок выступает за российский клуб с августа 2023 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 17 матчей во всех турнирах. В его активе два забитых мяча и одна результативная передача.