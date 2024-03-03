«Пари НН» и «Факел» разошлись миром, по разу отличившись со стандартов

«Пари НН» и «Факел» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся 3 марта на стадионе «Нижний Новгород».

Вчерашний день в РПЛ получился очень миролюбивым (три ничьи за четыре матча) и даже скучным, не ожидали много и от игры «Пари НН» с «Факелом». Два середняка открывали воскресный футбольный день в Нижнем Новгороде. И задержались на пять минут из-за Александра Беленова. Голкипер «Факела» имел какие-то сложности с экипировкой, а внимание к нему – повышенное. Вообще, обе команды выставили оборонительные составы, зрители приготовились смотреть на «борьбу».

Действительно, так и получилось. Скоростей атакам не хватало, на поле было откровенно скучно. И нечего было бы выделить, если бы не результативная ошибка Майга. Мамаду коленом заехал Магалю недалеко от своей штрафной площади. Подача со стандарта привела к рикошету от Гоцука в Сенхаджи, а тот с разворота пробил по воротам. Каким-то чудом Нигматуллин среагировал, но отбил точно на Якимова, который с метра занес мяч в сетку – 0:1. В середине первого тайма воронежцы счёт открыли, проведя первую более-менее толковую атаку.

«Пари НН» тоже одним полумоментом ответил. Но забить не удалось. Уже в компенсированное к первому тайму время Хуан Боселли пробил через себя с линии штрафной площади. «Свеча» полетела за спину Беленову, но голкипер легко перевёл мяч через перекладину. А Сергей Юран этот финт своего форварда не оценил – на второй тайм Хуан Боселли не вышел, появился Зе Турбо. А ещё Калинин и Шнапцев заменили Черова с Боженовым. Аж три перестановки в перерыве сделали тренеры.

Кстати, замены сыграли свою роль, игра взбодрилась. Правда, сравнять счёт нижегородцам помог стандарт. Получилось всё очень похоже с воронежцами: подача от правого угла поля на дальний край штрафной площади, Стоцкий головой пробил в сторону Кучаева. Тот по мячу не попал, но зато вышла скидка на Гоцука, который уже не промахнулся – 1:1.

У гостей же на дубль заходил Якимов. Пробил с левого края штрафной площади Вячеслав, попал в соперника, и снова мячом завладел. Второй удар был нанесён с более выгодной позиции, но итог такой же – теперь уже подставил Каккоев. Больше ничего близкого к опасным моментам мы не увидели, зато команды чуть не сошлись в кулачном бою. Марков получил по ноге, после чего сбежались футболисты стенка на стенку. В итоге лишь по жёлтой карточке получили Каккоев и Моцпан, арбитр обошёлся без удалений.

А команды обошлись без победы, довольно пресная ничья – 1:1.