Чанов: «Всё у Кучаева в «Пари НН» должно получиться»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о переходе полузащитника московской команды Константина Кучаева в «Пари НН».

Ранее в нижегородском клубе сообщили об имеющейся договорённости с ЦСКА по трансферу 25-летнего футболиста.

«Пари НН», с учётом главного тренера, на ходу и на слуху сейчас. Косте остаётся только пожелать удачи. Тем более в «Пари НН» у него есть близкий друг Артур Нигматуллин. Всё у него там должно быть нормально», — цитирует Чанова «Чемпионат».

В текущем сезоне Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.