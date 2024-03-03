«Пари НН» отыгрался в матче с «Факелом»

В первом воскресном матче 19-го тура Премьер-лиги «Пари НН» играет против «Факела». Гостевая команда повела на 23-й минуте после добивания от Вячеслава Якимова. Соперник отыгрался на 64-й минуте в похожем стиле. После подачи углового от Дмитрия Стоцкого Дмитрий Тихий наносил удар по воротам, мяч застрял у цели, в итоге Константин Кучаев отыграл на Кирилла Гоцука, который и сравнял счет ударом в упор.

На табло горят единицы, «Пари НН» выходит на девятое место, соперник - 11-й. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.