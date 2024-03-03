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«Пари НН» отыгрался в матче с «Факелом»

03 Марта 2024 • 15:34 Комментировать
Пари НН
1:1
Факел
окончен

В первом воскресном матче 19-го тура Премьер-лиги «Пари НН» играет против «Факела». Гостевая команда повела на 23-й минуте после добивания от Вячеслава Якимова. Соперник отыгрался на 64-й минуте в похожем стиле. После подачи углового от Дмитрия Стоцкого Дмитрий Тихий наносил удар по воротам, мяч застрял у цели, в итоге Константин Кучаев отыграл на Кирилла Гоцука, который и сравнял счет ударом в упор.

На табло горят единицы, «Пари НН» выходит на девятое место, соперник - 11-й. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Пари НН

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