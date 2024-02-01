Долгов: «Этой зимой можете ждать новостей от меня по будущему»

Бывший нападающий «Факела» Александр Долгов, покинувший воронежский клуб сегодня, 1 февраля, высказался о своём будущем.

Футболист не захотел рассказывать о том, где он может продолжить карьеру, отметив при этом, что новости о его новом месте работы могут появиться уже нынешней зимой.

«Варианты продолжения карьеры? Может, есть, а может, нет. Думаю, этой зимой можете ждать новостей от меня по будущему», — цитирует Долгова «Чемпионат».

В текущем сезоне Долгов провёл за «Факел» 15 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Ранее нападающий также выступал за «Химки» и «Ростов».